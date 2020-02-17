مرتضى منصور: الترجي أقوى 100 مرة من الأهلي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للاعبيه أنهم قادرين على هزيمة الأهلي في المواجهة المرتقبة بينهما يوم الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي.

ووجه رئيس نادي الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين في لقاء بثته قناة ناديه مساء اليوم الإثنين رسائل تحفيزية للاعبين قبل مواجهة الأهلي:" الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة، وفازوا عليهم الموسم قبل الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الأهلي ليس بعبع، لا تخافوا من لاعبيه، أنتم أقوى منهم وقادرون على الفوز عليهم، وخسارتنا في السوبر أمامهم بالموسم الماضي 3 – 2 ، جاء بسبب التشكيل الخاطئ الذي بدأ به الصربي ميتشو، وعندما قام بالتعديل في الشوط الثاني تفوقنا عليهم بتسجيلنا لهدفين، ولولا إهدار لاعبي الأهلي للوقت بسقوطهم في الملعب لسجلنا هدف التعادل".

ويلتقي الأهلي (بطل الدوري) ضد الزمالك ( بطل كأس مصر) يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في مباراة كأس السوبر المحلي.