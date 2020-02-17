الجيش العراقي: لا نية لإنهاء التظاهرات بعد تشكيل الحكومة

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبدالكريم خلف: إنه لا توجد أية نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي .. مضيفًا أن التظاهر حق كفله الدستور والقانون.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير الحد - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين-: "إن حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع مكونات البلاد، وفقًا لقاعدة الشراكة الوطنية".

وأضاف: "أن عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد سيؤدي لعدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي"..مشيرًا إلى أن هذه الأيام حساسة وحاسمة خاصة مع اقتراب تقديم محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية، لذا على جميع الأطراف العراقية العمل الجاد للخروج من الأزمة الحالية بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد.

يُذكر أن رئيس الوزراء المكلَّف محمد علاوي قد أعلن، السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها الأسبوع الحالي.