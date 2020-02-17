إيران: وارد إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى دولة ثالثة

قال محمد اسلامي وزير الطرق وبناء المدن الإيراني إن الاحتمال وارد بشان ارسال الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة إلى دولة ثالثة لتحليل بياناته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأضاف اسلامي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان التحقيق مازال جاريا في ايران بشان حادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ والصندوق الاسود يشكل احد مراحل ذلك.

وأوضح أن عمليات التحقيق متواصلة بالتعاون مع فريق اوكراني على أن يتم الاعلان عن المستجدات فور التاكد من القرائن التي تم العثور عليها في منطقة الحادث وأيضا المستندات المأخوذة من الطائرة والتي سُلمت يوم أمس الى الفريق الاوكراني.

وردا على سؤال بشان احتمال ارسال الصندوق الاسود إلى فرنسا من عدمه؟، صرح وزير الطرق، ان الاحتمال وارد حول ارسال هذا الصندوق إلى إي بلد يتبع القوانين ذات الصلة؛ لافتا إلى وجود بعض التلف بالصندوق الاسود وضرورة ترميمه وفتحه بدقة واحتياط.

كانت إيران قد اعلنت في السابق أنها لاتعتزم إرساله إلى أية جهة.

يذكر ان طائرة ركاب الأوكرانية من طراز "بوينيج 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار الامام الخميني مطلع الشهر الماضي، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطأ .

وأدى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 167 وأفراد الطاقم الـ 176.

وتتعرض إيران لضغوط دولية لتقديم مزيد من المعلومات بشأن ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية.