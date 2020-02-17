الكاف يعلن فتح تقديم استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن فتح باب تلقي عروض استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وأرسل الكاف خطابًا يوم الثلاثاء الماضي للدول الأعضاء بالاتحاد يبلغهم بفتح باب التقديم لاستضافة نهائي البطولتين بجانب شروط التقديم.

وأضاف الكاف في خطابه أن ملف التقدم للراغبين يجب أن يشمل إسم الملعب، ملعب التدريب ، تفاصيل الإقامة ، بالإضافة لتقديم خطاب ضمان حكومي.

وأوضح الاتحاد الاتحاد الإفريقي أن مدة التقديم تنتهي يوم 20 فبراير الجاري.

وتُقام مباراة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم 24 من شهر مايو المقبل، فيما تُقام نهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر ذاته.