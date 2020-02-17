«جوتيريش» يعرب عن قلقه العميق إزاء التوترات بين باكستان والهند

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، عن قلقه العميق إزاء التوترات بين باكستان والهند حول إقليم كشمير المتنازع عليه ، وذلك عقب وصوله إلى إسلام أباد في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني ، شاه محمود قريشي: " أشعر بقلق بالغ "، مشيرا إلى تجدد الاشتباكات بين الجارتين المسلحتين نوويا في الأشهر القلائل الماضية.

وكرر جوتيريش عرضه بتسهيل المحادثات بحثًا عن حل للنزاع ، مشددا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لإنهاء التصعيد "عسكريا ولفظيا".

وتربط الهند وباكستان علاقات متوترة وخاضتا ثلاثة حروب، اثنتان منهم على منطقة كشمير المتنازع عليها.

وشهدت التوترات تصعيدا منذ قرار الهند في أغسطس بتجريد منطقة كشمير من وضعها الخاص للحكم الذاتي، وهو ما تسبب في غضب باكستان.

وردت باكستان بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ، وتعليق التجارة الثنائية وخدمات النقل عبر الحدود.

وقال جوتيريش: " لاتزال الدبلوماسية والحوار هما الوسيلتين الوحيدتين لضمان السلام والاستقرار بحلول تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ".

كما أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على باكستان لدورها المحوري في عملية السلام الأفغانية واستضافة لاجئين أفغان.

من جانبه، قال قريشي: "اليوم، يُنظر إلينا على أننا جزء من الحل. وكان هناك وقت ينظر فيه المجتمع الدولي إلى باكستان على أنها جزء من المشكلة".

وتستضيف البلاد واحدا من أكبر تجمعات اللاجئين الأفغان، الذين فروا إلى باكستان بعد قيام الاتحاد السوفييتي بغزو بلادهم في عام 1979 أو خلال الصراعات اللاحقة.