الرئيس التنفيذي لأفغانستان يعلن «إتمام» اتفاق السلام بين طالبان والولايات المتحدة

أعلن الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله "إتمام" اتفاق السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبد الله - خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - " تم الانتهاء من الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، ويشترط لتوقيع الاتفاق الحد من العنف لمدة سبعة أيام"، مشيرا إلى أن ذلك يعد فرصة لتظهر طالبان رغبتها في إحلال السلام في البلاد.

يشار إلى أن احترام هذه الهدنة - التي من المفترض أن تثبت حسن نوايا حركة طالبان وقدرتها على السيطرة على عناصرها - مقدمة لإبرام اتفاق حول انسحاب ما بين 12 ألفا إلى 13 ألف عسكري أمريكي من أفغانستان.

ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، يعملون ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.