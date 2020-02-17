رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية دليل «البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان»

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أهمية دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان والذي أقره البرلمان في جلسته التي عُقدت بالقاهرة في 15 يناير الماضي.. مشيرا إلى أن إقرار هذا الدليل يأتي في إطار المتابعة والاهتمام بدعم قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي.

وقال السلمي - في بيان اليوم الاثنين - إن هذا الدليل يعد إحدى الآليات الداعمة لعمل البرلمانيين العرب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير البرلمانية الفعّالة لضمان حقوق الإنسان في العالم العربي على قدم المساواة دون تمييز.

وأضاف أن إقرار هذا الدليل يأتي انطلاقا من دور البرلمان العربي ومسؤوليته تجاه تعزيز العمل البرلماني العربي، وإعمالاً لصلاحياته من أجل إرساء وكفالة حقوق الإنسان في العالم العربي بما يحقق قيم المساواة والحرية والعدالة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" جاء في 8 محاور أساسية، وهي: المدخل البرلماني للاهتمام بحقوق الإنسان، والإطار الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الإنسان، والتزامات الدول العربية تجاه حقوق الإنسان، والآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، ودور البرلمانات العربية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والأدوات التي يستخدمها أعضاء البرلمان لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والآليات البرلمانية لمتابعة قضايا حقوق الإنسان، والهيئات والقوى البرلمانية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد رئيس البرلمان العربي على حرص البرلمان العربي على تضمين "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" المفاهيم والآليات والتدابير المطلوبة لضمان كفالة وتعزيز الحقوق والحريات، وسُبل بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب وإكسابهم مهارات العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، كوسيلة لتعزيز ممارساتهم وتوظيف صلاحياتهم الدستورية نحو أفضل الممارسات البرلمانية في مجال حقوق الإنسان.

ويعمل البرلمان العربي على ترجمة الدليل إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية وطباعته في كتاب يوزع على المجالس والبرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.