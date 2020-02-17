رئيس الزمالك لعبدالله جمعة: استفزازك للأهلي سيعرض شقيقك للتعذيب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمداعبة عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأبيض بسبب أزمة هجوم جماهير النادي الأهلي ضده بعد أزمة قيامه بترديد جملة "أضرب يابدري" خلال احتفالات اللاعبين بالفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

ووجه رئيس نادي الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين بثته قناة ناديه مساء اليوم الإثنين كلمة لعبدالله جمعة وحازم إمام :" ملناش دعوة بالأهلي دعونا نركز على أنفسنا فقط".

وتابع ضاحكًا:" وبعدين كل ما تعمل كدة مع جماهير الأهلي سيعذبون شقيقك صالح هناك".

ويلتقي الأهلي (بطل الدوري) ضد الزمالك ( بطل كأس مصر) يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في مباراة كأس السوبر المحلي.