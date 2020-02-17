مقابر «صديقة للبيئة» تحلل الجثث في 30 يوما وتنتج سمادا بشريا

ماذا لو أصبح في الإمكان أن تحلل جثث الموتى خلال 30 يومًا فقط؟

من المقرر أن تطلق شركة "Recompose" الأمريكية لتنظيم الجنازات، مشروع "مدافن صديقة للبيئة"، خلال العام المقبل، والتي ستسهم في تعفن الجثث خلال 30 يومًا فقط، بعد وصول درجة حرارتها إلى 131 درجة فهرنهايت، وعند اكتمال العملية فإن بقايا التحلل تصبح متاحة بعد ذلك لنثرها على النباتات أو الأشجار كسماد بشري لأول مرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أجرى الباحثون من جامعة واشنطن، تجارب ناحجة للمدافن بجثث 6 أفراد تطوعوا بأجسادهم قبل الوفاة، فيما تحللت جثثهم بين رقائق الخشب وغيرها من المواد البيئية، حيث إن ذلك سيولد أول سماد بشري في العالم، بمجرد أن يتم إطلاق المشروع رسميًا في ولاية واشنطن الأمريكية، فبراير2021.

وتتضمن عملية الدفن وضع الجسم في غرفة خاصة ذات درة حرارة متزايدة تصل لـ 131 فهرنهايت، مع رقائق الخشب والبرسيم والعشب، ثم تدوير الجسد مع رفع درجة الحرارة تدريجيًا على مدار شهر حتى تتحلل البكتيريا، فيما تقول الشركة إن ذلك أفضل للبيئة من الجنازة التقليدية وتصدر طنًا أقل من الكربون.

من جانبهم وجد فريق البحث في جامعة واشنطن، بقيادة عالم التربة لين كاربنتر بوجز، أن العملية تحطّم الأنسجة الرخوة للجثث بأمان وبشكل كامل على مدار حوالي 30 يومًا، بالإضافة لأنها تتوقف عن إطلاق أكثر من طن كربون في الجو مقارنة بالمدافن والحرق الطبيعية الأخرى.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، كاترينا سبيد، لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد تقدم المشروع بسرعة كبيرة بسبب الحاجة الملحة فيما يخص تغيرات المناخ والتي تتعلق حتما بزيادة نسبة الكربون في الهواء".