 تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
الإثنين 17 فبراير 2020 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الإثنين 17 فبراير 2020 - 12:43 م | آخر تحديث : الإثنين 17 فبراير 2020 - 12:43 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الاثنين بلغ 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك