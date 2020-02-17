نائب محافظ الدقهلية يبحث ملف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث نائب محافظ الدقهلية هيثم الشيخ، إعداد خطط عمل لإرسالها لصندوق تطوير المناطق العشوائية للبدء في أعمال الطرح لتنفيذ تطوير هذه المناطق.

كما بحث الشيخ، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع اللجنة المشكلة؛ لمتابعة ملف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة - خطوات الطرح والإسناد لتطوير منطقة سندوب القديمة والمنطقة الواقعة بين شوارع (الجلاء - محمد فتحي - السيد سليم - الثانوية) بحي غرب المنصورة"، موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأعمال والبدء في التنفيذ.

كما ناقش إنشاء برج الجلاء لنقل سكان عمارات المجزر بحي غرب المنصورة إليه كمرحلة أولى ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بمدينة المنصورة ومنها إعادة بناء عمارات المجزر على مراحل متتالية.

واستعرض - خلال الاجتماع - سير العمل بمنطقتي (عزبة جاد - المريسي) ومنطقتي (أبو النور - أبو عطية) بمدينة بلقاس، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة وإعداد خطط العمل لإرسالها لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ للبدء في أعمال الطرح لتنفيذ تطوير هذه المناطق.