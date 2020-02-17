وزير الصناعة الكوري الجنوبي يؤكد عدم تأثر قطاعات الصناعة الرئيسية بقيود التصدير اليابانية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي، سونج يون-مو، اليوم الاثنين، أن قطاعات الصناعة الرئيسية لم تتعرض لأي خلل خلال الأشهر الثمانية الأخيرة رغم فرض اليابان قيودا على صادراتها إلى سول لثلاث مواد رئيسية تدخل في صناعة شاشات العرض والشرائح الإلكترونية.

وقال سونج - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن توريد هذه المواد الثلاث سيعود لطبيعته بالكامل خلال هذا العام في إطار الجهود التي تبذلها سول لتنويع قاعدة مورديها لتلك المواد، فضلًا عن تطوير التقنيات المحلية لديها.

وكانت طوكيو قد فرضت في يوليو الماضي قيودًا على صادراتها إلى سول لثلاث مواد صناعية أساسية تدخل في صناعة شاشات العرض والشرائح الاكترونية، ما اعتبرته سول إجراءات مدفوعة سياسيًا وتأتي ردًا على حكم محكمة كورية جنوبية أمرت شركات يابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وتخطط كوريا الجنوبية لتخصيص مبلغ قدره 2.1 ترليون وون (ما يعادل 1.77 مليار دولار) هذا العام لتقديم الدعم لصناعات المواد والأجزاء والمعدات المحلية.