جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني بملتقى الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض

كرّم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعضاء الجمعية العلمية لطلاب كلية التمريض؛ لحصولهم على المركز الثاني للعام الثالث على التوالي خلال مشاركتهم في فعاليات ملتقى الجمعية المصرية العلمية لطلاب كليات التمريض وحديثي التخرج بالجامعات المصرية (ENNSSA)، والذي نظمته كلية التمريض بجامعة أسيوط تحت شعار "إعداد جيل قيادي للتمريض"، بمشاركة وفود من طلاب كليات التمريض من 11 جامعة مصرية.

أشاد عزيز بالدور الهام للجمعية العلمية التمريضية ونشاطها المميز والملحوظ خلال مشاركتها في كل المحافل القمية والداخلية، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على دعم كل الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والفنية العلمية والتكنولوجية، إلى جانب اهتمامها الأول بدعم العملية التعليمية وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية؛ لضمان تخريج كوادر متخصصة ومميزة في مجال التمريض.

وأوضحت الدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد الكلية، أن التكريم جاء تقديرا لمجهودات أعضاء الجمعية ونجاحهم في الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية للمرة الثالثة، الأولى بجامعة القاهرة، والثانية بجامعة قناة السويس، والأخيرة بجامعة أسيوط، إضافة إلى حصولهم على درع الفرع المثالي من الجمعية المصرية للتمريض أواخر العام الماضي.

وقالت الدكتورة نادية صالح، المشرف العام على الجمعية، إن مثل هذه الملتقيات تساهم في تعزيز أواصر التعاون والتعارف العلمي بين طلاب كليات التمريض من كل الجامعات المصرية، وإكسابهم المهارات والمعلومات والسلوكيات الحديثة في إدارة المنظمات التطوعية، وتدريبهم على المهارات القيادية والإدارية الحديثة، الأمر الذي ينعكس على تنمية الإبداع في نفوس الطلاب وإشعال روح التنافس الشريف بينهم، مما يؤدي إلى تطوير مهنة التمريض، وذلك من خلال تبادل الخبرات المهنية والعلمية والبحثية، مضيفة أن الملتقى تضمن العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الجمعية أنشئت عام 2009، وتضم في عضويتها 35 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 14 عضوا بمجلس الإدارة، وهي تنقسم إلى 4 لجان (تعليم تمريضي وصحة عامة، وتبادل طلابي، والتدريب والتطوير، وميديا وIT).