الصين تحتج بشدة على عقوبات أمريكية بحق 6 من شركاتها

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أنها قدمت احتجاجا شديدا لدى الجانب الأمريكي بشأن العقوبات التي تم فرضها بحق 6 شركات صينية بموجب قانون أمريكي حول عدم انتشار الأسلحة المرتبط بكوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت - إن "الصين تعارض العقوبات الأحادية وسياسة الولاية القضائية طويلة الذراع"، داعيا الولايات المتحدة إلى "تصحيح هذا الخطأ على الفور، وسحب العقوبات المفروضة".

وأضاف شوانغ أن الصين ملتزمة بتعزيز النظام الدولي لمنع الانتشار، وتنفذ بصرامة التزاماتها الدولية ذات الصلة، وتحافظ على اتصال وتعاون مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل.

وتابع أن الصين تحث أمريكا على مراعاة شواغل المجتمع الدولي واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.