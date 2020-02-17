إزالة 35 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة بمركزي قوص والوقف بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الوحدتين المحليتين لمركزي قوص والوقف شنتا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، حيث أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة.

ففي مركز قوص نجحت الحملة في إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 14 فدانًا و13 قيراطًا، وإزالة 22 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 4080 مترًا مربعًا.

وفي مركز الوقف نجحت الحملة في إزالة 5 حالات تعدٍ بالزراعة علي مساحة 5 قراريط، وذلك في إطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وحتى الآن بلغت 96 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 335 فدانًا و21 قيراطًا و13 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة 192 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 239 ألفًا و236 مترًا مربعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين عليها، وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص، والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

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