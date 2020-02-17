الهلال السعودي يواصل انطلاقته في دوري أبطال آسيا على حساب شباب الأهلي دبي

واصل الهلال السعودي انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وحقق الانتصار الثاني على التوالي حيث تغلب على مضيفه شباب الأهلي دبي 2 / 1 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.



ورفع الهلال رصيده بذلك إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف باختاكور الأوزبكي، بينما ظل شباب الأهلي دبي بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثانية.



وافتتح يوسف جابر التسجيل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 24 ثم حسم الهلال المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين 36 و72 .



وبدأت المباراة بضغط من جانب فريق شباب الأهلي دبي، الذي أراد استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل هدف التقدم في مرمى الهلال.



على الجانب الأخر، دخل الهلال المباراة بأداء هادىء وخال من الضغوطات، حيث حاول فرض أسلوبه مع وجود تمريرات قصيرة بين لاعبيه.



وفي الدقيقة الثامنة، سدد بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي كرة أرضية زاحفة، لكن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال تصدى للكرة بسهولة.



وحاول الهلال الرد على مضيفه، حيث انطلق ياسر الشهراني من الجهة اليسرى مخترقا دفاع الفريق الإماراتي، ليلعب كرة عرضية لكن ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي كان متيقظا وأبعد الكرة قبل وصولها إلى الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق السعودي.



وعاد جوميز ليحاول تهديد مرمى شباب الأهلي من جديد، حيث تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة ضعيفة أمسك بها ماجد ناصر في الدقيقة 21.



وفي الدقيقة 23 سجل شباب الأهلي الهدف الأول عن طريق مدافعه يوسف جابر، الذي تلقى كرة عرضية من ضربة ركنية نفذها كانتابيا، ليوجهها جابر بضربة رأس في شباك المعيوف.



وسدد سالم الدوسري لاعب الهلال كرة مباغتة داخل منطقة جزاء شباب الاهلي، لكن ماجد ناصر كان في المكان المناسب في الدقيقة 28.



وواصل ماجد ناصر التألق، حيث تصدى لكرة قوية سددها الإيطالي سيبستيان جيوفينكو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 34.



وفي الدقيقة 36 سجل الهلال هدف التعادل، بعدما تسلم جوميز كرة عرضية من جيوفينكو، ليوجهها بضربة رأس في شباك الحارس ماجد ناصر.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني، ازدادت سرعة إيقاع المباراة شيئا ما وحاول الهلال فرض سيطرته بشكل أكبر عبر الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي لكن شباب الأهلي دبي فرض حضوره.



واعتمد شباب الأهلي على الهجمات المرتدة السريعة وصنع أكثر من فرصة لكن افتقاد الدقة في اللمسات الأخيرة حال دون اهتزاز الشباك.



وكاد شباب الأهلي دبي أن يسجل في الدقيقة 54 حيث سدد فيدريكو كارتانيا كرة قوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.



ورد الهلال بمحاولة تهديفية في الدقيقة 60، انتهت بتسديدة قوية من جيوفينكو من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة.



وفي الدقيقة 72، وجه الهلال ضربة موجعة لأصحاب الأرض وأضاف الهدف الثاني، وسجله المتألق جوميز الذي تلقى عرضية عالية من كاريلو ووجه الكرة مباشرة إلى داخل الشباك معلنا تقدم الهلال 2 / 1 .



بعدها أتيحت أكثر من فرصة أمام الهلال لتعزيز تقدمه، لكن شباب الأهلي دبي رفض الاستسلام وتمسك بالحفاظ على فرصته في التعادل وقلب موازين المباراة لصالحه.



واستعاد شباب الأهلي دبي توازنه خلال دقائق ونجح في صناعة أكثر من فرصة تهديفية كانت كفيلة بإدراك التعادل لكن الهلال نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، كما تألق حارس مرماه المعيوف، ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة دون أن تسفر عن جديد لتنتهي بفوز الهلال 2 /1.