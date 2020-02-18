روسيا وتركيا تبحثان سبل خفض التوتر في إدلب السورية

بحث وفدان تركي وروسي في موسكو، اليوم الإثنين، سبل تخفيض التوتر في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية بأن الوفد التركي أكد، خلال المحادثات، على ضرورة تخفيض التوتر بسرعة على الأرض، والحيلولة دون أن يسوء الوضع الإنساني أكثر في إدلب.

كما تشاور الوفدان حول تنفيذ جميع مخرجات اتفاق سوتشي حول إدلب، والسبل الكفيلة بمنع حدوث خروقات للاتفاق.

ومن المنتظر أن تتواصل المباحثات بين الوفدين، غدا الثلاثاء.

وتتهم روسيا تركيا بعدم الالتزام ببنود اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر عام 2018، ويقضي بحل هيئة تحرير الشام، النصرة سابقا.

وعلى الصعيد الميداني، أحرزت قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها مؤخرًا تقدمًا في إدلب وحلب معقل المعارضة الأخير، الذي شهد قتالًا مكثفًا أسفر عن مقتل عدد من العسكريين الأتراك والروس خلال الأسبوعين الماضيين.

كما قتل 8 أتراك من بينهم خمسة جنود في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب، وردت أنقرة بقصف مواقع عسكرية أسفرت عن تحييد مالايقل عن 150 جنديًا سوريًا بحسب وزارة الدفاع التركية.

وهددت تركيا الأسبوع الجاري بـ "الضرب في كل مكان" إذا استهدفت القوات السورية قوات أنقرة في إدلب وحذرت الرئيس السوري بشار الأسد كي يسحب قواته إلى ما وراء نقاط المراقبة العسكرية التركية قبل نهاية فبراير الجاري.