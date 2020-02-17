قافلة الأزهر الطبية في تشاد: الكشف على 7092 شخصا وإجراء 86 عملية جراحية حتى الآن

قامت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد بتوقيع الكشف الطبي على 7092 شخصا، فضلا عن إجراء 86 عملية جراحية حتى اليوم الخامس من أعمالها التي تؤديها على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير على القافلة.

وقال الأزهر - في بيان اليوم الاثنين - "إن إجمالي ما قامت به القافلة حتى الآن هو توقيع الكشف الطبي على 7092 شخصا، كما أجرت 86 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة والرمد والمسالك البولية والنساء، فضلا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة".

جدير بالذكر أن القافلة تضم 26 طبيبا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجاري، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرا واحتياجا.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملا لدوره الدعوي والتعليمي.