القوات الجوية الكورية الجنوبية تشارك في مناورات متعددة الجنسيات في جوام

شاركت القوات الجوية الكورية الجنوبية في مناورات متعددة الجنسيات في مدينة "جوام" الكورية بهدف تعزيز قدرات العمليات الجوية المشتركة بين الدول الشريكة للمساعدة الإنسانية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - أن المناورات التي جاءت تحت مسمى "كوب نورث 2020" بدأت في قاعدة أندرسون الجوية في جوام يوم 12 فبراير لتستمر حتى 28 فبراير. كما جمعت بين القوات الجوية الأمريكية والاسترالية واليابانية.

وأرسلت كوريا الجنوبية طائرتي نقل من طراز "سي إن 235" بالإضافة إلى 30 من موظفي الخدمة هذا العام، وهو ما يشبه ما حشدته في الماضي، وفقا لمسئولين في القوات الجوية في سول.

ومع ذلك، لم تذكر القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي مشاركة كوريا الجنوبية في المناورات في بيانها الصحفي ذي الصلة.

وتهدف "كوب نورث" إلى صقل المهارات لزيادة الاستعداد القتالي والتشغيل البيني للمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، وفقا للقوة الأمريكية.

وبدأت هذه المناورات من عام 1978 كممارسة ثنائية فصلية عقدت في اليابان، وانتقلت كوب نورث إلى جوام في عام 1999 وتم تنظيمها كواحدة من أكبر المناورات متعددة الأطراف لقوات المحيط الهادي الجوية.