الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز تعاملاته التجارية مع إفريقيا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى بوتسوانا جان ساديك، أن الاتحاد يعتزم تعزيز تعاملاته التجارية مع القارة الإفريقية، وتنفيذ أجندة مشروعاته الاستثمارية فيها خلال العام الحالي.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن العام الحالي سيكون حافلا بالشراكات عبر أنحاء العالم من أجل تنمية الأسواق، ولكن طبيعة الأسواق تتسم بالغموض عالميا.

وقال "إنه يتعين على الاتحاد بذل الكثير من الجهد من أجل تعزيز علاقاته التجارية مع إفريقيا لأن الشراكات التجارية والاستثمارية تعود بالفائدة على القارتين الأوروبية والإفريقية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع بوتسوانا، أوضح السفير الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أكبر شريك استثماري بالنسبة لبوتسوانا، وأنه يسعى من أجل استكشاف مجالات لإقامة شراكات استثمارية مع هذه الدولة من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة".

وأضاف أن "بوتسوانا لديها إمكانيات كبيرة بالنسبة للتصدير، وأن وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجال التنمية من بينهم القطاع الخاص لديهم رؤية بالنسبة للتصدير تهدف إلى مضاعفة صادرات بوتسوانا غير الماسية (بحيث لا تقتصر على صادرات الماس) خلال عامين".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الرؤية تتمثل في تكثيف عملية تنويع السوق داخل الاتحاد الأوروبي أمام رجال أعمال من بوتسوانا، وتقديم دعم شامل للقطاع الخاص حتى يمكنه المنافسة في الخارج.