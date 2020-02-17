الصحة العالمية: الإصابات بـ«كورونا» في الصين تظهر تراجع الأعداد

قالت منظمة الصحة العالمية إن أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الصين تظهر تراجعًا في الأعداد.

وأوضحت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أنها تتعامل مع كل دول العالم؛ من أجل مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وأكدت منظمة الصحة أن «المناعة شرط أساسي لمواجهة المرض»، مشيرة إلى تركيزها على إجراء المزيد من البحوث في ظل عدم توافر لقاح لكورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الاثنين، أكتر من 1770 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 70 ألف إصابة.