إصابة شخص بطلق ناري في اشتباكات بين عائلتين بإدفو

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية الري بالرش التابعة لمركز إدفو.

وكان إخطار وصل إلى اللواء هشم فاروق مدير أمن أسوان، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين الحجيرات والكلاحين بقرية الري بالرش التابعة لمركز ومدينة إدفو بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض.

وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث، إلي القرية حيث تم فرض طوق أمنية بمحيط القرية، حيث وقعت عمليات كر وفر بين قوات الأمن وطرفي المشاجرة انتهت بفرض الأمن سيطرته على الموقف بعد القبض على 4 من طرفي المشاجرة وإعادة الهدوء إلي القرية.

وتبين بإجراء التحريات أن خلاف على ملكية أرض بين عائلتي الحجيرات والكلاحين بالقرية أدت إلي وقوع مشاجرة بين العائلتين وإصابة "هاني ,ح " من عائلة الحجيرات، "حسن ,ج " من عائلة الكالحين، بطلق ناري، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشاجرة بالشوم والعصي والأسلحة، حتي تمكن الأمن من السيطرة على الموقف.