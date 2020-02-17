تضارب التقارير حول رحيل جروس عن الأهلي السعودي

تضاربت التقارير بشأن رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس من تدريب النادي الأهلي السعودي على خلفية عدم سفره إلى الكويت لمواجهة الفريق أمام استقلال طهران الإيراني.

ففي الوقت الذي ذكرت فيه الانباء أن الأهلي يحاول الاتفاق بالتراضي مع جروس من أجل فسخ التعاقد بينهما، جاء على القناة الرياضية السعودية الرسمية أنه لم تتم اقالته بل أبلغ أنه لن يسافر مع الفريق فقط.

وذكر وليد الخضير، مراسل برنامج "الدوري مع وليد"، الذي يذاع على القناة "الرياضية" السعودية الرسمية مساء الأحد، آخر التطورات الدائرة داخل أروقة النادي الأهلي السعودي، والذي قرر عدم سفر جروس لقيادة الفريق ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا مشيرا الى انه "لم تتم إقالته بل أبلغ بعدم المرافقة إلى الكويت".

وقال الخضير في مداخلة هاتفية "حدث اجتماع بين إدارة الأهلي وجروس وحتى الآن لم تتم إقالته بل أبلغ بعدم المرافقة إلى الكويت".

وأضاف "ما تم تداوله بأن صالح المحمدي سيقود الفريق بداية من مباراة الفتح غير صحيح، ومازن بهكلي سيستمر إلى التوقيع مع مدرب جديد أو حل مشكلة جروس، الوضع في الأهلي صعب جدا".

ورفض جروس، تخفيض الشرط الجزائي الذي يستحقه في حالة إقالته رسميًّا من قِبل إدارة النادي السعودي، إذ تفاوضه الإدارة لتسوية المبلغ.

وترددت أنباء عن عزم إدارة الأهلي السعودي على إقالة المدرب السويسري، بسبب سوء نتائج الفريق وعدم اقتناعهم بأداء اللاعبين الفني.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن جروس طالب بـ6 ملايين ريال، وتتمثَّل في بقية رواتبه حتى نهاية عقده مع الأهلي، بالإضافة إلى الشرط الجزائي، مبررا عدم التنازل عن أي مبالغ بأنه رفض عرضًا من نادي الاتحاد يفوق عرض الأهلي، قبل توقيعه مع الأخير تقديرًا لعلاقته بالنادي.

وعانى الأهلي من تراجع النتائج خلال الأسابيع الأخيرة وابتعد عن المنافسة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) خاصة بعد الخسارة صفر / 2 أمام الوحدة ضمن الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الهلال (المتصدر).