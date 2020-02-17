ميركل تؤكد لرئيس فلسطين دعم السلام وفق رؤية حل الدولتين

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين أن موقف ألمانيا سيتواصل لدعم السلام وفق رؤية حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ميركل أكدت لعباس أن ألمانيا ستواصل دورها من أجل تحقيق السلام.

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية للسلام والمدعوم من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وكذلك المواقف الأوروبية وروسيا والصين واليابان، الداعمة للشرعية الدولية وحل الدولتين المستند للمرجعيات الدولية.

كما قدم عباس شرحا مفصلا للمبادرة البديلة التي تم طرحها أمام مجلس الأمن "التي تحظى بموافقة غالبية دول العالم، المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى".

ودعا عباس ألمانيا للانضمام إلى هذه الآلية لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشكر الرئيس الفلسطيني ألمانيا على دعمها الاقتصادي ولبناء مؤسسات الدولة ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مثمنا مواقف ألمانيا بالتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أكد عباس "أننا سنعمل على تنظيم الانتخابات الفلسطينية بمجرد الحصول على موافقة عقدها في القدس من الجانب الإسرائيلي".