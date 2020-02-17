مقتل 22 شخصا خلال اشتباكات بين الجيش والانفصاليين في شمال غرب الكاميرون

لقي 22 شخصًا على الأقل حتفهم، بينهم أطفال، في اشتباكات وقعت بين إنفصاليين ناطقين بالإنجليزية وقوات الجيش، شمال غربي الكاميرون.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الحكومة الكاميرونية قالت إن الضحايا قتلوا جراء انفجار خزان وقود خلال الاشتباكات التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري، مما أسفر عن حرق منازل ومقتل سيدة وأربعة أطفال، كما أعلنت في بيان رسمي أن ثمانية من قوات الأمن شنوا عملية مداهمة مساء يوم الجمعة الماضي، استهدفت الانفصاليين في قرية "ناربو" الواقعة بشمال غرب البلاد.

وأضافت الشبكة أن المدنيين يعانون منذ سنوات من الاشتباكات الدائرة بين الانفصاليين وقوات الجيش في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.

يذكر أن هناك حالة من عدم الاستقرار تسود في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون منذ عام 2016؛ حينما تظاهر المعلمون والمحامون ضد سيطرة اللغة الفرنسية والمسئولين الناطقين بالفرنسية على البلاد، وبدأ المتمردون في استخدام السلاح في2017 للمطالبة بانفصال المناطق الناطقة بالإنجليزية عن البلاد.