«سلعوة» تعقر 14 طفلا في ملوي بالمنيا

أصيب مساء أمس الأحد، 14 طفلًا هاجمتهم سلعوة وعقرتهم بإحدي قري مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفي العام، وخضعوا للإسعافات الطبية اللازمة.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفي ملوي العام، بوصول 14 طفلًا مصابًا بإصابات متنوعة ما بين جروح وخدوش بالوجه واليدين والبطن والقدمين.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي التي أجراها المقدم علاء جلال، بإشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث، والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن المصابين هم: أميرة نادي حامد 12 سنة، عبد المالك ماهر عبد المالك 4 سنوات، عبد الله يحيي أحمد 12 سنة، آية جمعة محمد 15 سنة، مصطفي عادل مصطفي 12 سنة، عائشة جمال عبد الغني 6 سنوات، يوسف عادل حامد 12 سنة، يوسف رمضان خلف 8 سنوات، يوسف محمد عبد البديع 10 سنوات، يوسف محمد حجازي 7 سنوات، محمد عبد العظيم أحمد 10 سنوات، أحمد حميدة عبد الحميد 10 سنوات، يوسف محمد عباس 7 سنوات، كريم إسماعيل علي 10 سنوات، وجميعهم مقيمون بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوي كما تبين من أقوال أهالي القرية أن حيوان يشبه السلعوة هاجم الأطفال وأنهم طاردوه حتى ترك القرية.

تولى فريق طبي بمستشفى ملوي العام علاج الأطفال المصابين بطعم ضد عقر الكلب، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.