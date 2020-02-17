مستشار الحكومة السورية: تحرير حلب يعتبر استعادة لحيوية وعافية الاقتصاد

قال مستشار الحكومة السورية، الدكتور عبدالقادر عزوز، إن حلب كانت مدينة اقتصادية وصناعية عبر الزمن، مؤكدًا أن تحرير المدينة من الميليشيات الإرهابية سيغير المشهد بشكل كامل على المستوى السياسي والميداني وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح «عزوز»، في مداخلة هاتفية مع «نشرة Ten»،، مساء الإثنين، أن حلب كانت أحد أهم مناطق الإنتاج في السابق في طريق الحرير ومبادرة الحزام، مؤكدًا أن عودة المدينة للدولة يعتبر استعادة لحيوية وعافية الاقتصاد السوري بشكل عام.

وأشار إلى أن استعادة مدينة حلب يفتح المجال لعودة آمنة لمئات الآلاف من السوريين في الخارج، موضحا أنه بعد تحريرها عاد مئات الصناعيين إلى معاملهم وورشهم الإنتاجية للاطمئنان عليها.

وسيطر الجيش السورى، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفر حمرة.

وأعلن وزير النقل السورى على حمود عن عودة تشغيل مطار حلب الدولى، قائلًا أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد تسيير أول رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلب، موضحًا أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة والعاصمة دمشق، خلال الأيام القليلة المقبلة.