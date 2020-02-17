«التعليم» توجه بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتنبيه علي المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن لوحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني مراعاة تلك التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.