عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تساقط الثلوج على الجبل الأخضر وعدد من المناطق في شمال شرق ليبيا، لأول مرة منذ 15 عامًا.

وتتعرض البلاد، خلال الأيام الحالية، لعاصفة ثلجية نادرة، من المتوقع أن تستمر لمدة يومين على الأقل.