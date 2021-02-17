إعادة فتح مطار كاتانيا بعد ثوران بركان إتنا في إيطاليا

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أعيد فتح مطار كاتانيا بعد إغلاقه بسبب ثوران بركان جبل إتنا، بحسب الموقع الإلكتروني للمطار الدولي الواقع في جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وكان المطار قد أعلن في وقت سابق عبر "تويتر"، أنه سيعاد فتحه الساعة التاسعة صباحا "08:00 بتوقيت جرينتش".

وثار البركان القريب من المطار لمدة ساعة تقريبا في الليلة السابقة، وأعلن المطار مساء الثلاثاء، أنه كان قد تعين تنظيف مدارج الطائرات من الرماد البركاني.

وأظهر التلفزيون الإيطالي، صباح اليوم الأربعاء، أن سماء المنطقة عادت زرقاء اللون وصافية مرة أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات تواصل مراقبة نشاط البركان، لكن الوضع تحت السيطرة.