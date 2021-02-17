بوتين يؤكد ضرورة حماية انتخابات مجلس الدوما الروسي من أي تدخل خارجي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ضرورة حماية حق الروس في الاختيار خلال التصويت في انتخابات مجلس الدوما المقبلة من أي محاولات خارجية للتدخل.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما، حسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه يجب عدم السماح بأي تدخل في انتخابات مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية الروسية.

وأضاف: "نحن مهتمون جميعًا بإجراء الانتخابات بشكل علني وصادق وعلى أساس تنافسي للغاية... هذا الأمر مهم سواء لأحزابنا القيادية وللقوى الاجتماعية غير الممثلة في البرلمان، ولكنها تخطط للمشاركة في الانتخابات، وبالطبع هو أمر مهم للغاية للناخبين، الناخبون هم من سيحددون نتائج الحملة الانتخابية، مواطنو روسيا هم من يختارون، ويجب علينا حماية هذا الاختيار من أي محاولات للتدخل الخارجي".

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "لا يمكننا ولن نسمح بأي ضربات لسيادة روسيا ولحق شعبنا في أن يكون سيد أرضه".

ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في روسيا على مستويات مختلفة، بما فيها البرلمانية منها، يوم 19 سبتمبر 2021، في يوم التصويت الموحد.

وفي وقت سابق، اقترح بعض النواب إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر بسبب تعديلات الدستور.