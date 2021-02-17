صلاح: مباراة لايبزج أعادتنا لأسلوبنا المعهود

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تمنى محمد صلاح نجم ليفربول، التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز في مباراة ذهاب دور الـ16 أمام لايبزج بهدفين دون رد.

وسجل صلاح هدفا في مرمى لايبزج واستطاع أن يصل للهدف 24 بمختلف المسابقات هذا الموسم مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:"من الجيد أن أفوز وأسجل الأهداف، وأكون سعيد جدا عندما أسجل والفريق يحقق الفوز، أعتقد أن هذه المباراة أعادتنا لأسلوبنا المعهود ولطريق الانتصارات".

وأكمل حديثه عن المواجهة:"لعبنا بشكل جيد ولعبنا مباراة جيدة كان خصما صعبا، لكن علينا أن نواصل على هذا النهج، ومباراة العودة ستكون صعبة ونتمنى التأهل للدور المقبل".

وعن مباراة ليستر الماضية وسوء النتائج:"لعبنا بشكل جيد حتى الدقيقة 75 ولكن في مباريات كرة القدم يجب أن تلعب بشكل جيد حتى الدقيقة 90 ولكن أتمنى أن تمنحنا مباراة لايبزج الثقة بالنفس للمباريات القادمة".