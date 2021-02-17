وزير هندي سابق يخسر قضية تشهير أقامها ضد صحفية اتهمته بالتحرش



خسر ام جيه اكبر، الوزير السابق بحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء قضية تشهير أقامها ضد صحفية، اتهمته بالتحرش الجنسي ضمن حملة " مي تو" عام 2018.



وبرأت محكمة دلهي الصحفية بريا راماني من جميع التهم، بحسب ما قالته محاميتها ريبيكا جون.



وكانت راماني قد كتبت مقالة عام 2017، روت فيها أول تجربة تحرش تتعرض لها في مكان العمل، ولكنها لم تذكر اسم المتحرش.



وبعد ظهور حركة مي تو عام 2018، قالت راماني في تغريدة إن المتحرش هو أكبر، الذي كان محررا صحافيا والذي أصبح بعد ذلك سياسيا.



وقالت راماني إن أكبر استدعاها لغرفته الفندقية من أجل إجراء حوار معها لتوظيفها منذ 20 عاما، بعد ذلك تصرف بصورة غير لائقة.



وتبعت تغريدة راماني اتهامات مماثلة ضد أكبر من جانب عدة سيدات.



واستقال أكبر بعد ذلك من منصبه كوزير للخارجية، قائلا إنه يحتاج لمواجهة تلطيخ سمعته في المحكمة.



أقام أكبر دعوى تشهير جنائية ضد راماني، أول سيدة ضمن أكثر من 12 سيدة قمن باتهامه بالتحرش بهن.



وقالت المحكمة في حكمها، وفقا لما ذكره موقع "باراند بينش" الإلكتروني القانوني" لا يمكن حماية حق السمعة على حساب حق الكرامة".



وأشارت المحكمة إلى أنه كان هناك عدم توافر لآليات طرح شكاوى التحرش الجنسي وقت حدوث الواقعة، مضيفة أنه لا يجب معاقبة السيدات لطرحهن مثل هذه الوقائع.