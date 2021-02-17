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مصدر أمني عراقي: السفارة الأمريكية في بغداد تواصل إطلاق قذائف منظومة CRM

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:06 م
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن السفارة الأمريكية في بغداد تواصل اطلاق قذائف منظومة (crm).

وقال المصدرالأمني الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) إن "صافرات الإنذار انطلقت بالسفارة الأمريكية المتوجودة في العاصمة العراقية بغداد وشغلت منظومة الـcrm كممارسة أمنية"، مؤكدا استمرار إطلاق قذائف منظومة الـ crm حتى الآن ".

وتستخدم منظومة الـ crm في السفارة الأمريكية ببغداد بهدف التصدي لاي هجوم صاروخي.

وكان التحالف الدولي في العراق قد أعلن أن هجوما إرهابييا وقع أمس وشهد إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.

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