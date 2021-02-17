الصحة: 100% من الأسر المنجبة 5 أطفال أو أكثر فقراء

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن إنجاب طفلين هام من المدخل الصحي والاقتصادي، منوهًا إلى أن الطفل يحتاج ثلاث سنوات لنموه العقلي والذهني والقدرات الخاصة به.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن زيادة عدد أطفال الأسرة عن ثلاثة يؤدي إلى انحدارها نحو الفقر، قائلًا إن 100% من الأسر المنجبة لخمسة أطفال أو أكثر فقراء.

ونوه إلى أن 70% من قرى مبادرة «حياة كريمة» الأكثر فقرًا والأعلى إنجابًا، مشيرًا إلى أن 60% من المحافظات التي يتجاوز عدد أفراد أسرها خمسة فقيرة.

وأشار نائب وزير الصحة إلى أن وفيات الأمهات 3 أضعاف المعدل الطبيعي بعد الطفل الرابع، مشددًا على أهمية تحقيق نوع من المباعدة بين الإنجاب والآخر بما لا يقل عن 24 شهرًا.

وذكر أن 1 من كل ثلاثة أطفال في مصر يعانون التقزم، متابعًا: «التقزم ليس مشكلة يتحسن إذا عولج، لكنه يؤدي للإصابة بالسكري، إذا لم نعالجه منذ البداية».