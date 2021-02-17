بايدن: سنوفر 600 مليون جرعة لقاح ضد كورونا تكفي لتطعيم كل أمريكي بحلول يوليو

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه بحلول نهاية شهر يوليو المقبل، سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لتطعيم جميع الأمريكيين ضد فيروس كورونا.

وقال بايدن في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، "سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة، تكفي لتطعيم كل أمريكي".

وعبر عن أمله بأن تعود الحياة لطبيعتها بحلول ديسمبر القادم، وقال :"لا أستطيع التنبؤ لكن أعتقد أن الأمة ستكون في ظرف مختلف تمامًا بحلول عيد الميلاد المقبل"،وأنه يجب أن تكون فئة المعلمين من ضمن الفئات التي تعطى أولوية للحصول على اللقاحات.

وتابع: إنه لم يكن هناك سوى 50 مليون جرعة من اللقاحات عندما تولى منصبه، مشيرا إلى أنه استخدم قانون الإنتاج الدفاعي لإنتاج المزيد من اللقاحات،وأنه تمت الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين وأفراد في الحرس الوطني ،وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلطات الصحية لم تختبر فعالية اللقاحات على الأطفال، لكنه أكد على البالغين بضرورة أخذ اللقاحات في حال توفرها، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.

وتعد جائحة كورونا واحدة من أكبر التحديات التي تواجه إدارة بايدن، التي تسعى لتطعيم جميع سكان البلاد في أسرع وقت ممكن،وفي حين أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في الحالات الجديدة في عموم البلاد، مؤخرا، حذر خبراء من تخفيف إجراءات الوقاية الحالية، خاصة في ظل وجود سلالات جديدة من الفيروس.