أول مقطع فيديو من موقع حادث عمرو أديب

تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث بطريق وصلة دهشور بأكتوبر، مما تسبب في إصابته وشخص آخر كان برفقته.

ونشر إسلام زكريا، أحد أعضاء فريق عمل برنامج الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك»، من مكان وقوع الحادث الذي تعرض له «أديب»، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة معلقًا على مقطع الفيديو: «كنت في موقع الحادث دلوقتى والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله».

ورفع رجال المرور بالجيزة سيارة عمرو أديب من مكان الحادث الذي تعرضت له بوصلة دهشور بأكتوبر، تمهيدا لعرضها على الجهات الفنية المختصة وفحص أسباب الحادث.

وقال الزميل طارق صبري، مدير تحرير برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر صفحته على "فيسبوك" إن الإعلامي عمرو أديب غادر المستشفى بسلام.

وقال مصدر طبي في وقت سابق إن حالة عمرو أديب مستقرة.



بينما قال مصدر أمني إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة واصطدام السيارة من مقدمتها بسور خرساني.





