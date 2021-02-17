أول مقطع فيديو من موقع حادث عمرو أديب

تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث بطريق وصلة دهشور بأكتوبر، مما تسبب في إصابته وشخص آخر كان برفقته.
ونشر إسلام زكريا، أحد أعضاء فريق عمل برنامج الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك»، من مكان وقوع الحادث الذي تعرض له «أديب»، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة معلقًا على مقطع الفيديو: «كنت في موقع الحادث دلوقتى والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله».
ورفع رجال المرور بالجيزة سيارة عمرو أديب من مكان الحادث الذي تعرضت له بوصلة دهشور بأكتوبر، تمهيدا لعرضها على الجهات الفنية المختصة وفحص أسباب الحادث.
وقال الزميل طارق صبري، مدير تحرير برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر صفحته على "فيسبوك" إن الإعلامي عمرو أديب غادر المستشفى بسلام.
وقال مصدر طبي في وقت سابق إن حالة عمرو أديب مستقرة.
بينما قال مصدر أمني إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة واصطدام السيارة من مقدمتها بسور خرساني.