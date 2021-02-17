صلاح يتفوق تهديفيا على كل نجوم أوروبا عدا ليفاندوفسكي

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للهدف رقم 24 هذا الموسم مع ليفربول في مختلف مسابقات دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدف رقم 24 له مع ليفربول هذا الموسم في مرمى لايبزج في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الريدز بثنائية نظيفة.

وأبرزت شبكة أوبتا للإحصائيات رقما مميزا لصلاح، حيث أشارت إلى أنه لا يوجد أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى مسجلا لعدد أهداف أكبر من صلاح سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي سجل حتى الآن 30 هدفا.

وجاءت أهداف صلاح ال24 بواقع 17 هدفا في الدوري الإنجليزي، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وثلاث أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.