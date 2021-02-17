الحبس عامين لمتهم وزوجته لنصبهما على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في أكتوبر

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحبس محمد عبد الحميد وزوجته إيمان كامل، عامين مع الشغل، لاتهامهما بالنصب على عدد من سكان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والحصول على مبالغ مالية مقدرة بنحو 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في أعمال البناء، ثم الاستيلاء عليها.

وترجع القضية إلى بلاغ تقدم به محمد زكريا المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، بصفته وكيلاً عن عدد الشاكين للنيابة العامة، اتهم فيها المتهم وزوجته بتحصيل مبالغ مالية من المشكو في حقهم بغرض توظيفها، وتحقيق عائد مادي لهم، ونجح بالفعل في جمع مبالغ مالية منهم قبل أن يتهرب من سداد المبالغ المتحصل عليها والهرب بها.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل زوجته لظرف إنساني كونها كانت وقت التحقيق قد وضعت مولود لها، قبل أن تقرر إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وتدوالت القضية وقضت محكمة اول درجة بحسب المتهمين عامين مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإخلاء سبيل المتهم، والطعن بالاستئناف إلى أن المتهم الأول وزوجته تهربا من حضور جلسات المحاكمة، فقضت المحكمة حكمها السابق.