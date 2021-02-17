وصف صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، الزيادة السكانية بالمرض الذي استشرى في المجتمعات الشرقية خصوصًا لدى معتنقي الديانة الإسلامية.

وأرجع عبادة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، مشكلة الزيادة السكانية إلى سببين، أحدهما متعلق بالمعتقد الديني، والذي ترسخه مفاهيم خاطئة للجماعات الضالة والتي ارتأت ورفعت أحاديث الرسول على أنها قواعد أصولية وثبوتية في كثرة النسل، رغم مخالفة ذلك تمامًا للمنهج الأصولي في تخريج الأحاديث النبوية.

ووجه رسالة في هذا الشأن، قائلًا إن ما يثار من خلال دعاة الفتنة الطائفية والعقائدية حول أن الإسلام يدعو إلى كثرة الإنجاب والزيادة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس، أحاديث لا ترقى إلى الصحيح.

وأضاف أن وزارة الأوقاف، منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة، تعمل جاهدة على تصحيح المفاهيم، مفيدًا بأن القضية السكانية لها لجنة من العلماء تجوب مصر قاطبة لتوعية المواطنين بهذه المشكلة.

ولفت إلى إجراء 65 لقاءً على مستوى الجمهورية حتى اليوم للجنة العلماء الخاصة بالقضية السكانية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الصحة وعلماء الاجتماع، منوهًا بأن بعض المواطنين بدأوا يدركون أهمية الأمر.