تأجيل انتخابات الأقاليم في فرنسا بسبب كورونا

أجّلت فرنسا انتخاباتها الإقليمية لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون أمس الثلاثاء يعطي الضوء الأخضر لتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في آذار/مارس لتجرى بدلا من ذلك في حزيران/يونيو.

وتعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا بين الحشود داخل وحول مراكز الاقتراع، السبب الرئيسي لتأجيل التصويت.

ونادرا ما يتم تأجيل الانتخابات في فرنسا ، لكن الانتخابات البلدية العام الماضي تأجلت من آذار/مارس إلى حزيران/يونيو لأن البلاد دخلت في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا.