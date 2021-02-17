العراق يسجل 12 حالة وفاة و3575 أصابة بكورونا

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ذكرت إحصائية لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأربعاء أن المستشفيات سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12حالة وفاة.

وأوضحت إحصائية للوزارة أن عدد حالات الشفاء سجلت 1236 حالة.

وتستعد السلطات العراقية إبتداء من ليل يوم غد الخميس تطبيق حظر للتجوال في إطار إجراءات صحية على خلفية تسجيل أصابات جديدة من فيروس كورونا تستمر لغاية الثامن من الشهر المقبل.

من أبرز هذه الإجراءات، إغلاق المدارس بجميع فروعها والجامعات وتأجيل أمتحانات نصف السنة وتحويل الدراسة إلكترونيا خشية من تفشي الفيروس الجديد بين طلبة المدارس والجامعات.