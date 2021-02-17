 الأمن العراقي يعلن القبض على إرهابي خلال عبوره الحدود العراقية السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن العراقي يعلن القبض على إرهابي خلال عبوره الحدود العراقية السورية

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:52 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على "إرهابي" عبر الحدود العراقية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ألقت قوة من الفرقة 15 القبض على إرهابي من عناصر داعش خلال عبوره الحدود العراقية السورية في منطقة ربيعة".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وتتبع منطقة ربيعة محافظة نينوى العراقية، وهي ملتصقة بمدينة اليعربية السورية في محافظة الحسكة.

وما زالت مناطق في العراق تشهد نشاطا لعناصر من تنظيم داعش، وخاصة قرب الحدود مع سورية، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.

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