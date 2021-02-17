دول مجموعة فيسجراد تدعو للحصول العاجل على لقاح كورونا

طالبت دول أعضاء في شرق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتوفير لقاحات كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بصورة أوسع وأسرع، مما قد يستلزم ممارسة مزيد من الضغط على الشركات المنتجة المعتمدة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية واعتماد لقاحات جديدة.



وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر مترجم خلال قمة رؤساء وزراء مجموعة "فيسجراد" التي تضم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر: "اقترحت أن نفصل اللقاح عن السياسة".



وأضاف أوربان أنه لا توجد لقاحات شرقية أو غربية، بل يمكن أن تكون هناك لقاحات فعالة وأخرى غير فعالة.



والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي، إلا أن المسؤولين في جمهورية التشيك وكرواتيا اعترفوا أيضا بأنهم يفكرون في خطوة مماثلة. كما طلبت المجر الحصول على شحنات من لقاح سينوفاك الصيني.



وقالت أورزولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنه حتى الآن، لم يتقدم منتجو لقاح "سبوتنيك في" بطلب للحصول على ترخيص مشروط للسوق من وكالة الأدوية الأوروبية.



ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي المفوضية الأوروبية إلى ممارسة المزيد من الضغط على المنتجين للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.



وقال مورافيتسكي: "يتعين على المفوضية الأوروبية استخدام القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على الشركات الضخمة التي وقعنا معها عقودا، ضمن اول الموقعين، في صيف العام الماضي".



وأشار مورافيتسكي إلى أن منتجي اللقاحات استخدموا الدفعات الأولى التي سددها الاتحاد الأوروبي لإجراء الأبحاث.



كما شكر رئيس الوزراء البولندي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الذي كان حاضرا في اجتماع مجموعة فيسجراد، على جهوده لتسريع حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.



وكانت مجموعة "فيسجراد" تشكلت في عام 1991، بالأساس كمنصة للمضي قدما في الدمج الأوروبي لبولندا والمجر وما كانت تعرف آنذاك بتشيكوسلوفاكيا.



وإلى جانب توسع حلف شمال الأطلسي( ناتو) في عام 1999 وانضمام الدول للإتحاد الأوروبي في عام 2004، تطورت الأهداف وتحولت مجموعة "فيسجراد" التي كانت خامدة بشكل مؤقت إلى منصة لتشكيل موقف مشترك حول الشؤون الإقليمية والسياسة تجاه الإتحاد الأوروبي.



وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المجموعة معروفة بمعارضتها لبعض السياسات التي اقترحها الإتحاد الأوروبي، لاسيما نظام إعادة توزيع المهاجرين بشكل إجباري داخل الاتحاد الأوروبي.