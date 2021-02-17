قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يولي أهمية للمناطق الصناعية، واجتذاب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى الإعلان قريبًا عن افتتاح مجمع البتروكيماويات في العين السخنة.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الدولة تستهدف جعل السخنة مركزًا رئيسيًا لخدمات البتروكيماويات، لافتًا إلى الإعلان عن مشروع طموح تكلفته الاستثمارية عالية تتعدى 6 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المشاريع توفر العديد من فرص العمل وتمنح ثقلًا لمنطقة السخنة في أعمال البتروكيماويات، قائلًا إنهم يعملون بشكل مكثف في ميناء شرق بورسعيد لاجتذاب بعض الشركات المرتبطة بصناعة السيارات أو الصناعات التكميلية.

وأكد رئيس الاقتصادية لقناة السويس أنهم جاهزون لاستقطاب استثمارات مباشرة والتوائم مع التغير العالمي في ظل أزمة كورونا، مضيفًا أنه يعطي القدر الأكبر للمنطقة الاقتصادية والمناطق اللوجستية والموانئ والقدرة على التنافسية مع مثيلاتها في المنطقة.