الرئيس التونسي يؤكد تمسك بلاده الثابت باتحاد المغرب العربي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تمسك تونس الثابت باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وإيمانها القوي بضرورة زيادة دعم أركان هذا الفضاء الحيوي، الذي يمثل مكسبا هاما لتحقيق مصالح الشعوب المغاربية نحو المزيد من النجاح والاستقرار والنماء.

وأكد قيس سعيد - وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - في رسالة تهنئة إلي قادة البلدان المغاربية، بمناسبة إحياء تونس مع سائر البلدان المغاربية، للذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، على ما يجمع شعوب المنطقة من علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير.

وأشار الرئيس التونسي - في رسالته - إلى ما يواجه دول الاتحاد من تحديات متزايدة ومتنوعة تتطلب مواصلة الجهود من أجل الدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مراتب أفضل، وتعزيز الاندماج والتكامل.