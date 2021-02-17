ارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية لأعلى مستوى له منذ عام

سجلت سندات الخزانة الأمريكية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع العائد عليها إلى أعلى مستوى له منذ نحو عام.

تعرضت أسعار السندات للضغط في مستهل تعاملات اليوم، واستمر التراجع مع مضي التعاملات. ونتيجة ذلك ارتفع العائد على السندات العشرية وهي السندات القياسية بمقدار 9ز9 نقطة أساس إلى 299ر1%.

ومع الزيادة الكبيرة في العائد على السندات العشرية اليوم وصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عام.

وجاء تراجع سندات الخزانة في الوقت الذي مازال المستثمرون يشعرون فيه بالتفاؤل بشأن حزمة حوافز اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة، مع استمرار تحرك الديمقراطيين في الكونجرس لتمرير الحزمة التي يقترحها الرئيس جو بايدن وقيمتها 9ر1 تريليون دولار.

في الوقت نفسه تشير البيانات مؤخرا إلى تراجع معدل انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما يقلل جاذبية الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل السندات والذهب، مع استمرار دول العالم في منح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواطنيها.