ارتفاع ناتج قطاع التصنيع في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع ناتج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ليستمر نموه للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى استمرار تعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفع ناتج قطاع التصنيع الأمريكي خلال يناير الماضي بنسبة 1% عن الشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% شهريا خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% فقط.

في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الناتج الصناعي للولايات المتحدة والذي يشمل ناتج المناجم والمرافق بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وأشارت بلومبرج إلى أن مؤشر مجلس الاحتياط الاتحادي لناتج قطاع التصنيع يقل حاليا بنسبة 9ر1% فقط عن مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يشير إلى استفادة المصانع الأمريكية من تراجع المخزون وتحسن الطلب.

في الوقت نفسه مازال اضطراب إمدادات مستلزمات الإنتاج ونقص القوة العاملة تمثل تحديات للقطاع، ومن المنتظر تجاوز تلك العقبات المرتبطة بالجائحة اتساع نطاق عمليات التعطيم ضد فيروس كورونا المستجد.