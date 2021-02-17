الإمارات ترفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس

أعلنت الإمارات، رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وأصدرت "قرار السلامة" بعودتها للخدمة .

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنه تم رفع الحظر عن الطائرة بعد الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة لتقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وشركة بوينج، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والتي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفائها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددا.

وذكر السويدي في بيان اليوم الأربعاء أن الإصدار النهائي لقرار السلامة يتضمن سلامة الإجراءات التصحيحية الواجب تطبيقها من قبل شركات الطيران المشغلة للطائرات البوينج 737 ماكس، وأبرزها تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة وتحديث إجراءات تدريب الطيارين واختبار جاهزية التشغيل لجميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة بالإضافة إلى إجراءات تصاريح الطيران التي ستصدرها الهيئة لكل طائرة.

وأضاف أن قرار السلامة يشمل أيضا "المتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها "من طائرات البوينج 737 ماكس الأجنبية والمتوقع أن تستخدم أجواء الدولة.

وأكد السويدي الالتزام الدائم من الهيئة العامة للطيران المدني بضمان العودة الآمنة للطائرة إلى أجواء البلاد واستمرارها في مراقبة العمليات التشغيلية.