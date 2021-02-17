نصرالله يرفض تدويل الملف اللبناني لخطورته على البلاد

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء، رفض أي شكل من أشكال التدويل للملف اللبناني لأنه يشكل خطراً على لبنان ومستقبله.

ورأى نصر الله أنه من خلال تدويل الملف يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مشروع التوطين، وترسيم الحدود البحرية مع العدو وتضييع حدود أو تضييع مياه، هذا مدخل خطر مع احترامنا لمن يطرح هذه الفكرة.

وقال "سمعنا قبل أيام من أكثر من نائب وبعض الأوساط التي تتحدث وتهدد أنه إذا لم يوقع الرئيس ميشال عون على تشكيل الحكومة سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع، ولصاحب هذا التصريح نقول إن هذا موقف مستهجن ومرفوض".

وجدّد نصرالله دعوته الجهات القضائية المعنية، مضيفًا "الإعلان عن نتائج التحقيق التقني بانفجار مرفأ بيروت"، مذكراً بأهمية هذا الأمر للبلد على المستوى العاطفي لعوائل الشهداء ومن هدّمت منازلهم، وأن شركات التأمين حتى اليوم لا تعوّض على الناس المتضررة بانتظار التحقيق.

وبالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة، قال نصرالله "لا نتفهم الاصرار على تشكيل حكومة من 18 وزيراً، وهناك شرائح اليوم تشعر بأن هدف الـ18 وزيرا هو أقصائها وأبعادها"، متمنياً إعادة النظر بهذه النقطة، فهذا الأمر قد يسهل الأمر.

وحول صفقة القرن، قال إن لا أحد يتحدث اليوم عن الصفقة التي يبدو أنها انتهت أو باتت في حالة تراجع، وتلفظ أنفاسها نتيجة صمود الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية ومحور المقاومة.

وعن إعادة إحياء "داعش" في المنطقة، قال إن "من ألحق الهزيمة بداعش فيما مضى سيلحق الهزيمة بها مرة جديدة، ولا يجوز أن يكون أي تحرك باتجاه داعش دفاعياً بل يجب أن يكون هجومياً".

ورداً على رئيس الأركان الاسرائيلي، قال نصرالله "في أي حرب مقبلة ستواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل"، مشيراً إلى أن "لا أحد يضمن ألا تتدحرج الأيام القتالية إلى حرب واسعة.

كان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد أعلن الشهر الماضي أنه أمر بإعداد خطط عملياتية لمواجهة التهديد النووي الإيراني، مهددًا بضرب أهداف في لبنان وقطاع غزة حتى وإن كانت في "الحيز الحضري".